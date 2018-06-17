” آل الشيخ ” يحضر تدريبات الأخضر المغلقة استعدادًا للأوروغواي

طلال الغامدي(صدى):

نشر الحساب الرسمي للكرة السعودية، اليوم الأحد، تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت صورة لحضور مستشار الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للرياضة ” تركي آل الشيخ ” ، اليوم الأحد، التدريبات المغلقة للمنتخب الوطني استعدادًا للقاء منتخب الأوروغواي يوم الأربعاء القادم.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع منتخب الأوروغواي، على ملعب ” روستوف أرينا ” ، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018.

والجدير بالذكر أن الأخضر قد إلتقى مع نظيره منتخب الأوروغواي، في مباراتين وديتين، عامي 2002 و2014، حيث فاز الأخضر بالمباراة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل في الثانية بهدف مقابل أخر.