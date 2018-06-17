المكسيك تتقدم على ألمانيا بهدف مقابل لا شىء
أحرز المنتخب المكسيكي تقدم في المباراة التى جمعته مع نظيره ” الألماني ” بالجولة الأولى لمباريات المجموعة السادسة، ببطولة كأس العالم، والتي انطلقت باستاد ” لوزنيكي ” في العاصمة الروسية ” موسكو ” .
حيث سجل اللاعب ” هيرفينغ لوزانو ” الهدف الأول لمنتخب المكسيك فى الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.
والجدير بالذكر أن المنتخب ” الألماني ” ، لم يخسر أي مباراة رسمية منذ يورو 2016، وقد لعب 15 مباراة كانت نتيجتها الفوز فى 14 مباراة وتعادل وحيد.
دهر[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 1 ساعة
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Larga vida a México✌✌🇲🇽🇲🇽🇲🇽