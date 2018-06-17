أراد إعادة زجاجة عصير إلى المتجر.. فربح 315 مليون دولار

واشنطن(صدى):

تحولت حياة رجل من الفقر للثراء الفاحش ، بسبب زجاجة عصير برتقال .

حيث كان طيب سوماي (55 عاماً)، قد اشترى عبوة عصير برتقال بـ 5 دولار ، لكن زوجته وجدت نفس العبوة ومن نفس العلامة التجارية تُباع في متجر آخر بنصف المبلغ، فعاد إلى المتجر مرة أخرى، وهو يحمل الفاتورة في يده، ليعيد عبوة العصير التي اشتراها.

وعندما كان على وشك إعادة عبوة العصير والاحتجاج لدى قسم خدمة الزبائن في المتجر الواقع بولاية نيوجيرسي، وقع نظره على عرض يقدمه المتجر على تذاكر اليانصيب، فقرر شراء تذكرتين، بالمبلغ الذي استعاده بدلاً من عبوة العصير.

وفي صباح اليوم التالي، كان على السيد سوماي إنجاز بعض الأعمال، من بينها غسيل سيارته، وفي الطريق، توقف في أحد المتاجر، وتفقد الأرقام الرابحة في اليانصيب، ليكتشف أن إحدى بطاقتيه قد ربحت مبلغ 315.300.000 دولار .

وأكدت وسائل إعلام أمريكية ، أنه بعد أن اكتشف ربحه للجائزة، أمضى سوماي الأيام التالية يخطط لحياته الجديدة، حيث قرر البقاء في منزله، وتمويل دراسة ابنته وسداد الديون المتربة عليه، والاحتفاظ بباقي المبلغ.