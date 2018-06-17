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بالفيديو.. دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ” غزل ” الأول

بالفيديو.. دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ” غزل ” الأول
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة المغربية جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو وصوراً من احتفالها بعيد ميلاد طفلتها ” غزل ” الأول .

وعلقت دنيا على صورة ابنتها غزل قائلة ، ” أميرتنا الصغيرة كبرت وصار عمرها سنة.. الله يحفظكِ يا ماما ويحميكِ ويجعلكِ من الذرية الصالحة، ونفتخر فيكي بمناصبك العليا في المستقبل بإذن الله عمري أنتِ وحبيبة كل عيلتك ” .

وأنهت دنيا رسالتها ، ” كل عام وأنتِ بألف خير، وعيد ميلاد سعيد قلبي أنتِ ” .

يذكر أنّ غزل هي الطفلة الأولى للفنّانة دنيا بطمة من زوجها المنتج محمد الترك والد الفنانة الشابة حلا الترك .


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