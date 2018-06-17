تعرف على التشكيلة الأساسية لمباراة المانشافت و المكسيك

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المنتخب المكسيسكي عن قائمة التشكيلة الأساسية للاعبيه خلال مباراته الأولى ضد المنتخب ” المانشافت ” في جولة المجموعة السادسة، ببطولة كأس العالم، والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب ” لوزنيكي ” بالعاصمة الروسية ” موسكو ” .

وجاءت تشيكلة منتخب المكسيك كالأتي ” أوتشوا ، أيالا ، سالسيدو ، لايون ، كارلوس فييا ، هيريرا ، مورينو ، غواردادو ، لوزانو ، غاياردو ، خافيير هيرنانديز ” .

أما قائمة ” المانشافت ” فضمت كلًا من ” نوير ، كيميتش ، بواتينغ ، هوملز ، بلاتينهاردت ، كروس ، خضيرة ، مولر ، أوزيل ، دراكسلر ، فيرنر ” .

والجدير بالذكر أن المنتخب ” الألماني ” ، لم يخسر أي مباراة رسمية منذ يورو 2016، وقد لعب 15 مباراة كانت نتيجتها الفوز فى 14 مباراة وتعادل وحيد.