حملت ” سناب شات ” على خاتفها فضربها بوحشية مشوها وجهها

واشنطن(صدى):

تجرد شاب أمريكي من تكساس من الرحمة ، واعتدى على حبيبته بالضرب المبرح مستخدماً سلاحاً حاداً، مسبباً لها تشوهات خطيرة في وجهها ورأسها وجسدها بسبب تحميلها تطبيق سناب شات، ظناً منه أنها تخونه.

وتعود تفاصيل الواعقة ، عندما لاحظ الشاب تحميل تطبيق ” سناب شات ” على هاتف الفتاة رغم أنها كانت قد مسحته ، فاستشاط غضباً لاسيما وأنهما تعرفا على بعضهما البعض عبر التطبيق ثم قامت بحذفه، لذا أثارت شكوكه بأنها تخونه، فطرحها أرضاً وبدأ في ضربها بشكل مروع داخل منزلها وفر هارباً .

وعندما رآها أحد الجيران غارقة في دمائها تم ابلاغ الشرطة الأمريكية ونقلها إلى المستشفى مشوهة الوجه .

ومن جانبها تمكنت الشرطة من ضبط الشاب وجاري تقديمه إلى المحاكمة .