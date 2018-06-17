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هيئة السياحة تطلق برنامج رحلات ما بعد العمرة لزوار المملكة

هيئة السياحة تطلق برنامج رحلات ما بعد العمرة لزوار المملكة
نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لزوار المملكة من المعتمرين فرصة لخوض تجربة سياحية مميزة للتعرف على أهم المواقع الأثرية ومواقع التاريخ الإسلامي من خلال برنامج رحلات ما بعد العمرة.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” انفوجراف توضح فيه كيف يشارك المعتمرين في برنامج رحلات مابعد العمرة.

وأكدت الهيئة أن المستفدين من البرنامج هم: المعتمرين، القادمون بتأشيرات غير العمرة، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

 


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