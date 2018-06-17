وفاة وإصابة 37 شخص في حادث انقلاب حافلة معتمرين

نايف السالم(صدى):

شهد طريق الدمام بالقرب من محافظة السعيرة، في ثاني أيام عيد الفطر، حادث مروري مروع بانقلاب حافلة نقل جماعي تقل معتمرين من جنسيات مختلفة قادمين من مكة إلى المنطقة الشرقية.

وأسفر الحادث عن حالة وفاة وإصابة 36 شخص آخرين، حيث باشرت الجهات الأمنية والإسعافية الموقع فور وقوع الحادث والتي أشارت إلى أن نعاس سائق الحافلة السبب في وقوعه.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة حفر الباطن ناصر الغرابي، أن إدارة الطواريء والأزمات تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب على طريق الدمام بالقرب من محافظة السعيرة، وتم توجيه 7 فرق طبية للموقع.

وأضاف أنه فور وصول الفرق اتضح وجود عدد كبير من الإصابات المتفرقة منها 8 إصابات خطرة و5 متوسطة الخطورة، في حين كانت بقية الإصابات بسيطة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لجميع المصابين.

كما أشار إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفيات حفر الباطن بحسب حالاتهم، حيث تم نقل 18 حالة لمستشفى السعيرة، و12 حالة لمستشفى الملك خالد، و5 حالات لمستشفى القيصومة، وحالتين للمستشفى المركزي بحفر الباطن.