القبض على تشكيل تنظيم إجرامي يمتهن السرقة

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه عند الساعة (٣:٢٥) من مساء الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٩/٢٨هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً من مقيم هندي الجنسية يعمل مُحصل مالي بإحدى الشركات عن تعرضه للسرقة بالقوة بحي السلي شرق العاصمة الرياض، وذلك بعد تعمد الجناة الاصطدام بالمركبة التي كان يستخدمها في نقل قرابة (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة ألف ريال بحقيبة يدوية، وقيام أحدهم بالاعتداء عليه بمادة مؤثرة على الوجه فيما بادر آخر بكسر الزجاج الخلفي للمركبة وسرقة الحقيبة منها، وبمباشرة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ومتابعتها ميدانيًا تم بتوفيق الله القبض على المتورطين فيها وعددهم (١٢) شخصاً من الجنسية الباكستانية، اتضح أنهم يشكلون تنظيم إجرامي يمتهن ارتكاب جرائم السرقة، وبينهم أحد العاملين بالشركة التي تعود لها الأموال، وتم ضبط مبلغ مالي في حوزتهم قدره (٢٠٠٠٠٠) مئتي ألف ريال، حيث تم إيقافهم وإشعار النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.