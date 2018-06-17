التقديم على 4882 وظيفة تعليمية رجالية عبر جدارة.. غدا

فاطمة المالكي(صدى):

تبدأ وزارة الخدمة المدنية، فتح باب التقديم الإلكتروني على 4882 وظيفة تعليمية رجالية لصالح وزارة التعليم من خلال منظومة التوظيف جدارة، غذًا الاثنين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استمرار التقديم والقبول حتى الساعة الـ12 من مساء الأحد المقبل عبر جدارة.

يُذكر أن وزارة التعليم كانت قد أعلنت سابقًا عن فتح التقديم للمواطنين والمواطنات ممن تتوافر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل المملكة وخارجها.

كما سبق وأن أغلق باب التقديم على الوظائف التعليمية النسائية البالغ عددها 4935 بتاريخ 29 رمضان الماضي.