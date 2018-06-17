حقيقة انضمام نجم لاتسيو للريال مقابل 150 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

أوضح موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد، حقيقة العرض المقدم من الملكي لنادي لاتسيو؛ لخطف اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مقابل 150 مليون يورو.

وقال الموقع إنه لا أساس من الصحة للأنباء التي نشرتها الصحف الإيطالية حول التعاقد مع اللاعب؛ حيث أن القلعة البيضاء غير جاهزة لتقديم هذا العرض الباهظ لضم سافيتش من لاتسيو.

يجدر الإشارة إلى أن اللاعب بالفعل على قائمة تعاقدات الريال، ولكن لن يقدم النادي أي مبالغ خرافية في الوقت الحالي