بالصور.. انتشار نفايات في حي الخليج تنذر بكارثة بيئية

فهد بن عبدالله(صدى):

يعاني أهالي حي الخليج بالرياض، من انتشار التلوث البيئي في عدد من الشوارع وسط صمت المسؤولين.

وقدم أحد أهالي الحي شكوى إلى صحيفة ” صدى ” ؛ مشيرًا إلى أن التلوث البيئي في المنطقة أسفر عنه انتشار العديد من الأمراض السرطانية، حسبما ذكر.

وأكد المواطن لـ ” صدى ” أنه قام بإرسال شكوته إلى أمانة الرياض، ومجلس الشورى، بالإضافة لهيئة الفساد، ولكن دون استجابة أو تعاون من قبل تلك الجهات المعنية.

ووثق المواطن صاحب الشكوى مظاهر التلوث البيئي بالحي من خلال التقاط عددًا من الصور لتلك المظاهر، وأرفقها مع الشكوى؛ للتأكيد على الأوضاع التي يعاني منها أهالي الحي.