الحضري يحرس عرين مصر أمام الأخضر في حالة واحدة

نواف السالم(صدى):

كشف مصدر بالمنتخب المصري، أنه هناك إمكانية لمشاركة الحارس المخضرم عصام الحضري في الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام الأخضر، في إطار مونديال روسيا.

وقال المصدر إن الجهاز الفني لمنتخب مصر، سيعطي فرصة للحضري في حالة واحدة ، وهي الخسارة أمام روسيا المباراة القادمة.

وأوضح المصدر أن في حالة الخسارة لن تكون مباراة الأخضر مؤثرة بعد ضمان الخروج من كأس العالم، أما في حال الفوز على روسيا فمن المرجح استمرار الشناوي فى حراسة المرمى، وتغيير الحضرى في آخر اللقاء لتحقيق رقم قياسي، باعتباره أكبر اللاعبين مشاركة في كأس العالم 45 عاماً و6 أشهر.

يجدر الإشارة إلى أن المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام أوروغواي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف في وقت قاتل من عمر المباراة.