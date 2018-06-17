بالفيديو.. كابوريا تهدد رجلا بالقتل
أشعلت كابوريا ” سرطان البحر ” مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها في مقطع فيديو غريب وهي تهدد رجلا بالقتل .
وأظهر مقطع الفيديو الكابوريا تشير بمخالبها نحو رقبتها وكأنها تهدد مصورها بالقتل، مما جعل مقطع الفيديو ينتشر بقوة عبر المواقع وسخر البعض من تصرف الكابوريا وأشار البعض الآخر إلى أنه ليس حقيقيا.
qlq[ عدد التعليقات: 2386 ] نشر منذ 1 ساعة
خخخخخخخخخخخخ
qlq[ عدد التعليقات: 2386 ] نشر منذ 1 ساعة
خخخخخخخخخخخخ
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1673 ] نشر منذ 44 دقيقة
تشير بمخالبها نحو رقبتها وكأنها تهدد مصورها بالقتل
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههاااي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29538 ] نشر منذ 22 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اشرد
ابن البلد[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 14 دقيقة
هههه الله يكفينا شرها