بالفيديو.. كابوريا تهدد رجلا بالقتل

متابعات(صدى):

أشعلت كابوريا ” سرطان البحر ” مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها في مقطع فيديو غريب وهي تهدد رجلا بالقتل .

وأظهر مقطع الفيديو الكابوريا تشير بمخالبها نحو رقبتها وكأنها تهدد مصورها بالقتل، مما جعل مقطع الفيديو ينتشر بقوة عبر المواقع وسخر البعض من تصرف الكابوريا وأشار البعض الآخر إلى أنه ليس حقيقيا.