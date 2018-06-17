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بالفيديو.. كابوريا تهدد رجلا بالقتل

بالفيديو.. كابوريا تهدد رجلا بالقتل
متابعات(صدى):

أشعلت كابوريا ” سرطان البحر ” مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها في مقطع فيديو غريب وهي تهدد رجلا بالقتل .

وأظهر مقطع الفيديو الكابوريا تشير بمخالبها نحو رقبتها وكأنها تهدد مصورها بالقتل، مما جعل مقطع الفيديو ينتشر بقوة عبر المواقع وسخر البعض من تصرف الكابوريا وأشار البعض الآخر إلى أنه ليس حقيقيا.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2386 ] نشر منذ 1 ساعة

خخخخخخخخخخخخ

[ عدد التعليقات: 2386 ] نشر منذ 1 ساعة

خخخخخخخخخخخخ

[ عدد التعليقات: 1673 ] نشر منذ 44 دقيقة

تشير بمخالبها نحو رقبتها وكأنها تهدد مصورها بالقتل

— ًًً..يادافع البلا … ًًً–

ههههههههههههههههههههاااي

[ عدد التعليقات: 29538 ] نشر منذ 22 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اشرد

[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 14 دقيقة

هههه الله يكفينا شرها

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