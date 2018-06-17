حلول بسيطة لحياة زوجية مستقرة ومتناغمة على الدوام

متابعات(صدى):

كشف عدد من الخبراء عن بعض الطرق البسيطة التي يمكن اتباعها بغية العمل على إنعاش الحياة الزوجية وضمان استمرارها بشكل متناغم لفترة طويلة .

ويرى الخبراء ، أن سبل التواصل الصريحة والأمينة تحظى بأهمية كبيرة للغاية في سبيل الحفاظ على متانة العلاقة. وكلما زاد اهتمام الطرفين بتبادل الرؤى، الأفكار، الأحلام والمشاعر، كانا أكثر قرباً.

ومن هذه الطرق :

الإبقاء على مشاعر الود والرومانسية: من أهم أسباب استمرار العلاقة على المدى الزمني الطويل هو الاهتمام بالحفاظ على مشاعر الحب، الود والرومانسية متقدة.

التركيز على الجوانب الإيجابية: فلا داعي للتركيز على الجوانب السلبية التي عادةً ما تؤدي إلى مزيد من المشكلات والتعقيدات التي لن تعمل إلا على تفاقم الأمور، ومن ثم ينصح باكتشاف الجوانب الإيجابية والتركيز عليها تعزيزًا ودعمًا للعلاقة.

تعلم فن التوصل لحلول وسط: فمن الطبيعي ألا يكون هناك اتفاقاً بين الزوجين في كل الأمور، ومن هنا تكمن أهمية الحلول الوسط التي يتعين على الطرفين تعلمها وتقبلها، منعاً لحدوث مشكلات وتكرارها بين الحين والآخر نتيجة اختلاف وجهات النظر.

تعلم ثقافة الاعتذار: إذ ينصح الخبراء بضرورة أن يتحلى الزوجان بثقافة الاعتراف بالخطأ وتقديم الاعتذار في بعض الحالات والابتعاد عن العناد والاعتزاز بالنفس.