بالفيديو.. مواطن يضع ابنه في صندوق ” الوانيت ” ويعرضه للخطر بالمزاحمية

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو مواطن في محافظة المزاحمية غرب مدينة الرياض قام صباح هذا اليوم باركاب ابنه الصغير في الصندوق الخلفي لمركبته من نوع وانيت.

حيث يتضح من خلال الفيديو أن أحد الركاب في المقاعد الخلفية كان يرصد الطفل من خلال كاميرا الهاتف المحمول؛ في الوقت الذي تمنع أنظمة الإدارة العامة مثل تلك التصرفات وتلزم قائدي المركبات بوضع مقاعد مخصصة للأطفال مزودة بحزام امان لحمايتهم في حالة وقوع حوادث لاسمح الله.