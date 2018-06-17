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المجموعة الخامسة.. البرازيل بهجوم رباعي أمام سويسرا

المجموعة الخامسة.. البرازيل بهجوم رباعي أمام سويسرا
ماجد محمد(صدى):

وسط ترقب عالمي لأول مباراة للبرازيل في مونديال روسيا أمام سويسرا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التشكيل الأساسي المتوقع للمنتخبين ، اليوم الأحد.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:
أليسون؛ دانيلو، تياجو سيلفا، ميراندا، مارسيلو؛ كاسيميرو، باولينيو، فيليب كوتينيو؛ ويليان، جابريال جيسوس، نيمار.

وكان تشكيل سويسرا كالتالي:

يان سومر؛ ستيفان ليشتشتاينر، فابيان شاير، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز؛ فالون بهرامي، جرانيت شاكا، شيردان شاكيري، بليريم دزيمايلي، ستيفين زوبير؛ هاريس سيفيروفيتش.


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