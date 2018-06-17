بالصور.. جزيرة ” الإفك ” تعرض لقطات قديمة للحوثيين في الحديدة وتزعم سيطرتهم

طلال الضوي(صدى):

لا تتوقف منصات الإعلام القطرية عن محاولاتها الخبيثة؛ لإلحاق الأذى بالدول العربية بشكل عام والمملكة بشكل خاص.

فبات شغل الإعلام القطري الشاغل هو تسليط الضوء على كل ما يُذكر فيه أسم المملكة ما بين المونديال إلى معركة التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن.

وهذه المرة مارست منصة ” الجزيرة ” الشيطانية لعبتها المفضلة في تشويه وتزييف الحقائق مما يخص تحرير ” الحديدة ” في اليمن، فلم تكتفي بتغطيتها السيئة للحدث العربي الأبرز والاقتراب من تطهير بلد عربي من ملشيات الحوثي الإيرانية، ولكنها وقفت علنًا بجانب تلك المليشيات الإرهابية.

ووصل ” الفجور ” بجزيرة الفتنة إلى أن تقوم بعرض صورًا ، ولقطات قديمة للمليشيات الحوثية الإرهابية، وتدعي أنها من مطار الحديدة، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش اليمني دخول المطار وفرار الحوثيين.

وبدلًا من أن تدعم القناة القطرية العربية تقدم العرب وإنجازهم في اليمن ، وتطهيره من الإرهاب، قامت بالعمل وكأنها ناطق رسمي باسم الحوثيين التابعين لإيران ” الشريفة “.