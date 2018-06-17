إصابه 17 حالة في حادث تصادم بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت الْيَوْمَ الأحد بلاغا عن حادث تصادم بين سيارتين احدها جمس تقل عائله والأخرى كامري ونتج عن الحادث ١٧ اصابه .

وتفصيلاً: تلقت غرفه العمليات بلاغا عن حادث تصادم بمحافظه البرك باتجاه عمق في الساعات المبكرة من صباح هذا اليوم وعلى الفور تم توجيه ٦ فرق اسعافيه حيث نتج عن الحادث ١٧ اصابه متفرقة بينها ١١ اصابه من عائله واحده حيث تم نقل بعض الإصابات لمستشفى البرك العام.

وأضاف الشهري : ان هذا الحادث يأتي كثالث حادث خلال الاربعه الأيام الماضيه في نفس الطريق حيث كان اجمالي الإصابات للحوادث الاخيرة 28 اصابه وأربع وفيات .

وحذر الهلال الاحمر على لسان متحدثها : على جميع السائقين ومرتادي هذا الطريق أخذ الحيطه والحذر واتباع التعليمات المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامه الركاب.