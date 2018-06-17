أخطاء لا تجعلك تبدين في كامل أناقتك

متابعات(صدى):

كشفت خبيرة في الأزياء والموضة ، عن عدد من الأخطاء المحتملة في قائمة واحدة والتي من شأنها أن تساعدك على تذكر أفضل الطرق للحصول على إطلالة جذابة تنال إعجاب من حولك.

التحضيرات الأخيرة

السؤال المعتاد الذي تسألينه لنفسك كل يوم هو: “ماذا يجب أن أرتدي اليوم؟”، ولكن لا يمكنك الحصول على أفضل إطلالة إذا كنت تستعدين لعمل كل شيء في اللحظات الأخيرة قبل مغادرتك البيت، لذلك بكل بساطة يمكنك تجنب هذا التوتر إذا قمت بالاستعدادات اللازمة قبل يوم.

ارتداء الملابس الملائمة للطقس

من المهم ارتداء ملابس أنيقة، ولكن لابد أن تأخذي صحتك في الاعتبار أيضاً، قومي بفصل ملابس فصل الصيف عن ملابس الشتاء، وابتعدي عن ارتداء الملابس التي لا تتناسب مع حالة الطقس.

عدم ارتداء الملابس المناسبة للمكان

راعي أن يكون اختيارك للملابس يتناسب مع المكان أو المناسبة التي تذهبين إليها.

ارتداء الملابس التي لا تناسب حجمك

قد يضعك عدم اختيار الملابس التي تناسب حجم جسدك في موقف محرج، فلا ترتدي الملابس الفضفاضة أو الضيقة أكثر من اللازم.

عيوب صغيرة

قد تبذلين جهداً للوصول إلى قمة الأناقة، ولكن بعض العيوب الصغيرة التي لا تلاحظينها قد تقلل من جمال شكلك النهائي، مثل عدم حمل الحجم الصحيح لحقيبة اليد أو ارتداء ساعة يد لا تتماشى مع طبيعة ملابسك.

عدم ارتداء الإكسسوارات

قد يضفي ارتداء الإكسسوارات لمسة من الجمال والأناقة، حتى وإن كان ما ترتدينه بسيطاً للغاية، المهم هو اختيار حجم ولون الإكسسوارات التي تناسب ملابسك.

ابتعدي عن الألياف الصناعية

من الأفضل أن تبتعدي عن الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، وإن كانت رخيصة، لأنها تفقد شكلها مع الوقت، كما أنها تتسخ بسرعة كبيرة وننصحك بارتداء الملابس المصنوعة من القطن، الشيفون، الحرير، الصوف وغيرها. وقد تكون هذه الأقمشة أكثر تكلفة ولكن هذا ليس بكثير كونك معها تبدين أكثر جاذبية وتعطيك شعوراً بالراحة الحقيقية.

تناسق الألوان

اختيار ألوان ملابسك ليس بالأمر السهل، فالألوان يجب أن تتناسق جيداً مع بعضها البعض وكذلك تنسجم مع لون بشرتك، تذكري ببساطة أنه عند اختيار الألوان الزاهية، فمن الأفضل أن تختاري معها الألوان الداكنة مثل الأزرق والأحمر ولون الزمرد، ولا تنسي بالطبع أن تجمعي بين الأبيض والأسود .

سوء اختيار الملابس الداخلية

ربما تتساءلين هل هذا يفرق؟ فلا أحد يستطيع أن يرى ملابسي الداخلية! لكنك مخطئة، إن شكل ومظهر ملابسك الداخلية من شأنه أن يشعرك بالراحة ولا تنسي أن عدم الشعور بالراحة من الداخل يؤثر على مظهرك الخارجي.