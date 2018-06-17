مجموعة الأخضر.. نجم روسيا عن منتخب مصر: يقدم كرة دفاعية جديدة

ماجد محمد(صدى):

كشف دينيس تشيريشيف نجم منتخب روسيا ، أن الدفاع المصري من المتوقع أن يجعل المباراة القادمة في دور المجموعات بالمونديال صعبة.

وأوضح تشيريشيف أن ما يصعب مهمة روسيا أن المنتخب المصرى يقدم كرة دفاعية جديدة، كما يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة، وفقًا لتصريحاته.

وتابع : ” تركيزنا منصب على تحقيق الفوز أمام المنتخب المصرى، لا أعلم إذا كان محمد صلاح سيتمكن من المشاركة أم لا، لكن هذا الأمر لا يشغلنا فى الوقت الحالى ” .