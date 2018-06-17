بالصور.. مدرسة متعثرة أصبحت وكرا يهدد أهالي حي النهضة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

طالب أحد المواطنين بتصحيح وضع المدرسة المتعثرة بحي النهضه بتبوك التي أصبحت مع الأسف وكر يهدد أهالي الحي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .

وفي حديثه للصحيفه ” في حي النهضة بتبوك يوجد مدرسة قديمة ومهجورة منذو سنين طويلة جداً والتي أصبحت ملاذ للمجرمين ومكان أمن للصوص والحرامية وتشكل هاجس لأهل الحي وخوف ورعب للسكان المجاورين وكذلك يلجأ اليها اللصوص الذين يقومون بسرقة السيارات وفك وتشليح السيارات المسروقة بداخل ساحة وفناء المدرسة واخر عملية سرقة سيارة تم ادخالها في اول ايام عيد الفطر المبارك لهذا العام بعد سرقتها وفك عجلاتها وقطعها وتشليحها.. ويطالب سكان الحي من كل شخص مسؤول ومخلص وضع حد لهذه المعاناة وايجاد حلول عاجلة بازالة المبنى او قفل مدخله وبوابته الرئيسية لمنع الدخول والخروج من هذه المبنى وهذه المدرسة المهجورة ”

وأوضح سكان الحي في مناشدة عبر صحيفة صدى الإلكترونية أن المدرسة أصبحت مرتع للكلاب الضالة والقوارض والقمامة كما طالبوا بوضع بوابة لإغلاقه واستكمال المبنى الذي يشكل أهمية كبيرة.

وأكد المواطنون أن وضع المدرسة الحالي يشكل خطر كبير على السكان، كما أنه يعتبر وكر لأرباب السوابق.