6 نصائح للحفاظ على صحة الأطفال السكريين خلال العيد

نايف السالم(صدى):

قدمت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الأطفال المصابين بمرض السكري خلال أيام عيد الفطر التي يكسر خلالها تناول الحلويات.

ووجهت الوزارة 6 نصائح للأهالي للحفاظ على صحة أطفالهم السكريين، والتي على رأسها اختبار الكعك الذي يحتوي فواكه ونسب سكريات أقل، ومتابعة نسب السكر لدى الطفل بانتظام طوال أيام العيد.

كما أوضحت أنه يجب مراجعة الطبيب نهاية شهر رمضان مباشرة وبناء خطة لانتقال الطفل من الصيام إلى تناول 3 وجبات، بالإضافة إلى شراء كميات قليلة من الحلويات للحد من تناول الأطفال لها والتأكد من حصوله على الدواء.