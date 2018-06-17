على رأسهم مواجهة ألمانيا والمكسيك.. 3 مواجهات قوية في اليوم الرابع للمونديال

نواف السالم(صدى):

يشهد اليوم الأحد، إقامة 3 مواجهات قوية، على رأسهم مباراة بطل المونديال ألمانيا، في اليوم الرابع لكأس العالم 2018 المقام حاليًا في روسيا.

وستكون البداية مع مواجهة كوستاريكا ومنتخب صربيا، في إطار منافسات المجموعة الخامسة، على استاد سامارا أرينا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة.

والمباراة الثانية ستشهد مواجهة بين بطل العالم لعام 2014 ألمانيا والمكسيك، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب لوجنيكي.

وسيكون الختام مع منتخب البرازيل والمنتخب السويسري، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب روستوف أرينا.