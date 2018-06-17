بالفيديو.. حكومة قطر تلزم العاملات في الأسواق والمطاعم بالتنانير القصيرة

فهد بن عبدالله(صدى):

بدأت الحكومة القطرية، فرض التنانير القصيرة للسيدات العاملات في مطاعم وفنادق والمقاهي بالدوحة وأم صلال، في خطوة يهدف منها النظام القطري الحاكم بالظهور أمام المجتمع الدولي بالمجتمع الديمقراطي؛ وذلك لطمأنة بعد الرافضين إقامة كأس العالم 2022 بقطر.

وكانت الصور الخادشة للعاملات والمثيرة للاستغراب في البلد الخليجي الذي يعرف عن سكانه الأصليين بأنهم محافظون على العادات العربية والتي تلزم المرأة بلس العباءة والملابس التي تغطى جسدها؛ وذلك قبل أن يبيح تنظيم الحمدين بالسماح للسيدات بالملابس الخادشة في معظم مختلف الأماكن العامة في قطر.

يذكر أن صحيفة ” الاندبندنت ” البريطانية كانت قد تنبأت بأن مونديال 2022 في قطر سيكون الأسوأ بالنسبة للجماهير، وذلك بسبب التنقل وعدم القدرة على استيعاب العدد الكبير من المشجعين الذين سيتدفقون لتلك البلاد لمساندة منتخبات بلادهم.

يشار إلى أن قطر وقعت في مأزق بسبب زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، حيث فكرت في بداية الأمر اللجوء إلى دولة أخرى مثل إيران من أجل مشاركتها استضافة المنتخبات الـ48، إلا أن المسافة بين الدولتين لن تساعد في إنجاح التظاهرة الكروية.

واضطرت الدوحة لتقييد الجدول الزمني للبطولة التي ستجرى خلال فصل الشتاء، حيث ستجرى في مدة لن تتجاوز 28 يومًا، وذلك من أجل عدم عرقلة الدوريات المحلية.