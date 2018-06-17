بالفيديو.. زاعما الصلاة خلف ” المعيقلي ” .. شاب مستهتر يصور بـ ” سناب شات “

على القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو بثَّه شاب قطري على موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” ، اليوم الأحد، لحظة وجوده في الصف الثاني أثناء تأدية فرض الصلاة.

ويصور الشاب نفسه أثناء الصلاة بطريقة تنم على عدم معرفته بواجبات وأركان الصلاة، وضرورة للخشوع والابتعاد عن الأمور الدنيوية، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين في الإسلام.

وكتب الشاب في المقطع الذي نشره عبر ” سناب شات ” ، أنه كان يصلي جماعة خلف الشيخ ماهر المعيقلي.

وأعرب رواد موقع ” سناب شات ” عن استيائهم من تصرف الشاب واستهتاره بالركن الثاني من أركان الإسلام الخمس، ومنهم من نصحه بعدم تكرار هذا التصرف، مذكرين إياه بفضل الصلاة.