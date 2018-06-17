” أبا الخيل ” يكشف إمكانية السماح للمرأة بالعمل في الميكانيكا
أوضح خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن عمل النساء في مهنة الميكانيكا غير مسموح به؛ لأنها من المهن المحظور العمل فيها على المرأة.
يأتي ذلك مع اقتراب موعد تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في 10 شوال الجاري، حيث لم يكشف ” أبا الخيل ” ما إذا كان هناك نية أو خطة مستقبيلة للسماح بذلك.
من جانبها، شدَّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أنه سيتم دراسة تهيئة البيئة الملائمة للنساء في الورش والأنشطة المصاحبة مع الجهات المعنية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17508 ] نشر منذ 3 ساعات
بالعكس اسمحو لهن العمل في الورش لكي تخدم زميلتها المراة اذا تعطلت سيارتها
qlq[ عدد التعليقات: 2522 ] نشر منذ 51 دقيقة
كويس