استمرار الإهمال بمقبرة ” العارق ” .. ومواطنة تناشد أمير الباحة بالتدخل لتسويرها

ابراهيم الزهراني(صدى):

منذ نحو 10 أشهر، ناشد مواطنو مركز الشعراء التابع لمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، عبر صحيفة ” صدى ” ، الأمانة بضرورة تسوير مقبرة ” العارق ” الواقعة في المركز.

وأعرب المواطنون، حينها عن تطلعهم للمحافظة على حرمة الأموات من تدنيس الكلاب والحيوانات السائبة واستغلال المقابر من قبل ضعاف النفوس.

وتواصلت مواطنة تدعى ” ص از ” ، مع صحيفة ” صدى ” لتؤكد على عدم استجابة الأمانة لمطلبهم حتى الأن، وما زالت المقبرة محاطة بالمخلفات وتعدي ضعاف النفوس عليها.

وأكدت المواطنة، أن الحيوانات السائبة ما زالت ترتع داخل المقبرة، معبرة عن أسفها لما وصفته بـ ” الاستهتار بالأموات ” .

وناشدت سمو أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، بتوجيه الجهات المعنية للوقوف على وضع هذه المقبرة وحث الجهات المسئولة للتحرك وتسوير هذه المقبرة، حفاظًا على حرمة الأموات من عبث العابثين ومن الأمطار والسيول .

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