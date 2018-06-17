لمدة 9 ساعات.. رياح وأتربة في 5 مناطق وخبير: الشمس ستصل لذروتها بالرياض

عادل الحربي (صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إنذارات على 5 مناطق تفيد بنشاط في الرياح السطحية ما يؤدي لإثارة الأتربة.

وجاء في وصف الحالة أنها ستكون عبارة عن نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى طقس شديد الحرارة خلال النهار.

وتبدأ الحالة في الثامنة صباحًا من اليوم الأحد، وتنتهي في الخامسة مساءًا، وذلك على مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم.

من جانبه، قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الأحد، ستصل الشمس في الرياض إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال 88.8 درجات، ويكون ظل الزوال الأقصر خلال السنة (شبه معدوم) وسيستمر حتى 24 يونيو.

وتوقع ” المسند ” ، أن تنشط رياح البوارح الشمالية اليوم، والمثيرة للغبار في المنطقة الشرقية، والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض وفي الكويت و العراق.