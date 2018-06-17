وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالباحة

إبراهيم الخزمرى(صدى):

وقع، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم بطريق الحجرة-الجرين في الباحة، ما أدى إلى وفاة اثنين وإصابة 4 آخرين 3 منهم في حالة خطيرة.

وتفصيلًا، صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، بأنه ورد بلاغ لعمليات الهلال الأحمر 997 صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 1:35 صباحاً عن حادث تصادم، سيارة صغيرة بشاحنة بجوار الخط بطريق الحجرة-الجرين.

وأشار ” الزهراني ” إلى أنه تم توجيه 4 فرق إسعافية من الهلال الأحمر، فرقتين إسعافية من مركز إسعاف الحجرة و فرقة إسعافية من مركز قلوة كذلك فرقة إسعافية من مركز الشواق بالإضافة إلى فرقة إسعافية تابعة للصحة.

وأضاف أنه عند وصول اول فرقة أسعافية للهلال الأحمر بالحجرة للموقع، اتضح وجود ست حالات منها حالتين وفاة بالموقع وأربع إصابات ثلاث منها خطيرة واصابة متوسطة، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع الإصابات إسعافياً بالموقع بعد ذلك تم نقلها إلى مستشفى قلوة العام.

وتابع : ” حيث إنه تم نقل إصابتين خطيرة و إصابة متوسطة عن طريق فرق الهلال الأحمر، وتم نقل إصابة خطيرة عن طريق اسعاف الصحة ” .