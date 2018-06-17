بالفيديو.. جثة مقيم ملقاة على قارعة طريق عام لساعات بالأحساء

نايف السالم(صدى):

التقط أحد المواطنين، مقطع فيديو، يوثق وجود جثة ملقاة على قارعة طريق عام بالأحساء.

وأوضح المواطن الذي وثَّق المقطع، أن الجثة تركت على الطريق لساعات دون تفسير، زاعمًا ان فرقة للهلال الأحمر هي التي تركتها على مدخل الطويلة.

واستدل المواطن على كلامه، بالقفازات والغطاء الأسود الخاصة بها، موضحًا أن الجثة هي لمقيم باسكتاني عمره 35 عامًا، وظلت على الطريق من الظهر وحتى آخر اليوم.

من جانبها، لم تنشر الجهات المعنية أي تعليق على المقطع المتداول سواء بالنفس أو الإثبات حتى الآن.