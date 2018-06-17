بسبب مباراة مصر وأوروجواي.. وفاة فنان مصري شاب

أمانى الغامدي (صدى):

توفي، صباح اليوم الأحد، الفنان المصري الشاب ماهر عصام داخل مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 38 عاماً .

يذكر أن الفنان الشاب كان قد تعرض لأزمة مرضية دخل على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة الدكتور أشرف زكي، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.

وكانت ” صدى ” قد أشارت في تقرير لها، إلى تصريح الفنان المصري شريف إدريس، بأن الفنان ماهر عصام أصيب بنزيف في المخ، إثر انفعاله أثناء مباراة مصر وأوروغواي في كأس العالم.

وقال ” شريف ” في تدوينة له بموقع ” فيس بوك ” : ” هذا تحذير مهم جداً، ماهر عصام تعرض لأزمة صحية منذ فترة، وكان يعاني من انفجار في شريان في المخ، ودخل المستشفى لفترة طويلة، واجتاز تلك الأزمة بنجاح، ماهر كان يشاهد مباراة مصر مع الأوروغواي، وتَعَرّض لانفعالات شديدة أدت لإصابته بنزيف في المخ ” .

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