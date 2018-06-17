بالفيديو.. قاذورات وأوساخ في مصلى للسيدات عقب صلاة العيد

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو، وثَّقه أحد المواطنين، كميات من الأوساخ الملقاة في كل مكان بأحد مصليات السيدات، بعد انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك.

وبيَّن المقطع، كميات من قوارير المياه والمناديل وبقايا حلويات ملتصقة بالسجادة، في مصلى النساء.

وأعرب مصور المقطع، وهو أحد القائمين على المسجد، عن استنكاره لهذا الأمر وغضبه من إهمال وعبث السيدات في المصلى، متمنيًا عدم تكرار الأمر.