بالفيديو.. قاذورات وأوساخ في مصلى للسيدات عقب صلاة العيد
أظهر مقطع فيديو، وثَّقه أحد المواطنين، كميات من الأوساخ الملقاة في كل مكان بأحد مصليات السيدات، بعد انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك.
وبيَّن المقطع، كميات من قوارير المياه والمناديل وبقايا حلويات ملتصقة بالسجادة، في مصلى النساء.
وأعرب مصور المقطع، وهو أحد القائمين على المسجد، عن استنكاره لهذا الأمر وغضبه من إهمال وعبث السيدات في المصلى، متمنيًا عدم تكرار الأمر.
خالد[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحب تهول الوضع وتكبر الموضوع اقول هذي بزران وطفال ولا فيه شي يستوجب الملام هذا كله والخطا منكم اولا اسالك نفسك هل هيات اماكن لنفايات قرطاس فاين او غلاف حلاوه جعلته قاذوره الله اكبر عليك
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5782 ] نشر منذ 1 ساعة
الأجانب همج وغجر …. لانها مو بلدهم قد مايقدرو يخربو 😕 حسبي الله عليهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17502 ] نشر منذ 38 دقيقة
ما فيه داعي تكبر الموضوغ
والعامل اغمى عليه بصراحه قويه قويه
خمس دقائق بالمكنسه وينظف المكان
المهم ان صلاة المراة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد
عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ” . رواه أبو داود ( 570 ) والترمذي ( 1173) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في ” صحيح الترغيب والترهيب ” ( 1 / 136 ) .