القبض على 7 متهمين.. آخر نتائج التحقيق في مقتل ” طفل القنفذة “

نايف السالم(صدى):

اكتشفت الجهات الأمنية في القنفذة، خيوط سر حادثة مقتل طفل خميس حرب، الذي وجد مقتولًا بجوار أحد المساجد.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الطفل قتل بمنزل مجاور لمنز أسرته، واحتفظ الجناة بالجثة في مسرح الجريمة لمدة يومين ثم ألقوها في الخارج.

وأكدت المصادر، أن الجناة ألقوا الجثة بالخارج لإخفاء معالم الجريمة وتضليل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن رجال الأمن باشروا موقع الحادث وقبضوا على 7 من أقارب الضحية بينهم 3 أشقاء.

ووجهت الشرطة للمقبوض عليهم اتهامات بالمشاركة والتستر على القضية، فيما لا تزال إجراءات التحقيق مستمرة؛ لمعرفة المتهم الحقيقي بعد ظهور نتائج تحليل ” دي ان ايه ” والأدلة الجنائية.

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