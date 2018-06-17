بالفيديو.. فتاة تلكم صديقتها بطريقة مروعة

متابعات(صدى):

أُصيبت فتاة بالصدمة عندما فاجأتها صديقتها ولكمتها بطريقة مروعة عندما حاولت المزاح معها وتنفيذ مقلب بها.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تسير داخل غرفتها وراحت تفتح الباب لتتفاجأ بلكمة قوية في وجهها، مما تسبب في صدمتها وراحت تصرخ من شدة الألم، بسبب صديقاتها التي حاولت المزاح معها بطريقة غريبة.