بالفيديو.. ” ياولد سلمان يالدرع الحصين ” .. احتفال قوات التحالف العربي بتحرير الحديدة

فهمي محمد(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، لحظات احتفال القوات الصديقة بالتحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، إلى جانب القوات السعودية، بمناسبة تحرير الحديدة.

وأوضح المقطع، الجنود البواسل أثاء ترديدهم ” ياولد سلمان يالدرع الحصين.. عـلـم الـحوثـي ترانا جـاهزين ” ، بعد تحرير مطار الحديدة الاستراتيجي من مليشيا الحوثي الإيرانية المدعومة من قطر وإيران.

يذكر أن ” صدى ” كانت قد نشرت تقارير إعلامية تكشف تفاصيل يوم الجمعة الماضية التي كانت بداية تحرير المطار من قبض الحوثيين، كما نشرت في وقت سابق من أمس السبت، مقاطع فيديو توثق لحظات تحرير المطار.

كما وثَّقت ” صدى ” ، انتهاكات مليشيا الحوثي الإيرانية ضد سكان الحديدة، وسكان المحافظات التي تخضع لسيطرتها، من قصف أو فرض ضرائب أو التغرير بهم للالتحاق بصفوف مقاتليها.

يجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي، قد أطلق عملية عسكرية لتحرير الحديدة من سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية، تحت مسمى عملية ” النصر الذهبي “ ، وأحرز مع الجيش اليمني والمقاومة تقدمًا وانتصارات كبيرة في المحافظة حتى الأن.

وكان التحالف العربي، أشار في وقت سابق اليوم إلى أن الغارات الجوية لا تستهدف المدنيين في الحديدة بل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران جنوب المدينة، مشددًا على أنه لا يمكن استهداف مدينة يسكنها 400000 مواطن يمني بضربات جوية.

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