بالفيديو.. حادث دهس مروع وسط موسكو.. والسفارة تطمئن المواطنين

موسكو(صدى):

وقع، أمس السبت، حادث دهس مروع وسط العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة دهس سيارة أجرة لمجموعة من الأشخاص، حيث كانت تسير بصورة طبيعية في طابور مركبات، قبل أن ينحرف سائقها فجأة نحو المارة في الجوار.

وبيَّن المقطع، أن السيارة توقفت بعد أن اصطدمت بعمود إشارة إرشادية، وفرّ على إثرها السائق مسرعًا، وقد حاول الأشخاص الموجودون الإمساك بالسائق ولم يتمكنوا، و ألقت الشرطة القبض عليه في النهاية.

وذكرت السلطات الروسية أن سائق السيارة فقد السيطرة على مركبته نتيجة لتناوله الكحول، لكنها تراجعت عن هذه الرواية لاحقًا.

يذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو المقبل.

من جانبها، طمأنت سفارة المملكة لدى روسيا الاتحادية، المواطنين، مؤكدة على عدم وجود مصابين سعوديين من جراء حادث الدهس.

وذكرت في بيان لها، أنه وبعد الاتصال مع السلطات الروسية المختصة تبين عدم وجود مواطنين من بين المصابين، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.