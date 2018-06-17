أغرب 5 احتفالات بالعيد حول العالم

نواكشوط(صدى):

يأتي عيد الفطر محملاً بالفرحة والبهجة وروح الخير والعطاء، لكنه يأتي كذلك مع حفنة من الغرائب التي تجعل بعض البلدان فريدة في طريقة احتفالها به.

وإليكم أبرز هذه العادات الخارجة عن المألوف:

1. موديك – إندونيسيا

يُطلق اسم “موديك” على موجة الهجرة الكبرى للعمال إلى مسقط رأسهم، خصوصاً في عيد الفطر. وفي جاكرتا الكبرى، يخرج الملايين بوسائل النقل المختلفة، وتغمر الحشود محطات القطارات والمطارات وتشلّ الطرق السريعة، خاصة طريق ترانس جاوة، وطريق جاوة الساحل الشمالي.

2. بوطبيلة – تونس

يعلم التونسيون أن العيد قد حلّ حينما يسمعون “بوطبيلة”، وهو رجل يجوب الشوارع والأزقة وهو يقرع طبلاً يعلن نهاية شهر الصيام وبداية الاحتفالات، وهذا مقابل بعض النقود القليلة كنظير الخبر السعيد الذي أتى به.

3. ألعاب موريتانيا

كباقي المجتمعات العربية والمسلمة، يحرص الموريتانيون على أداء صلاة العيد، وزيارة الأقارب والأصدقاء، والخروج إلى المتنزّهات وأماكن الترفيه، لكن سكان الريف الموريتاني يبدعون ألواناً أكثر تميزاً من التسلية، منها ألعاب “ظامت” و”الدبوس”، وكذلك ألوان الرقص الشعبي على أنغام الطبول.

4. البالونات الملونة – نيبال

إلى جانب الطقوس التقليدية من صلاة وزيارات وأطعمة، يحرص المسلمون المحتفلون في نيبال على إطلاقبالونات منقوشة بعبارة “عيد سعيد” في السماء.

5. معارك البيض – أفغانستان

تُعد معارك البيض تقليداً فريداً يميز عيد الفطر في أفغانستان، وهي عادة يحبها كل المواطنين حتى مقاتلو طالبان الذين يضعون أسلحتهم للانضمام للاحتفالات، حيث يجتمع الرجال في المتنزهات ومعهم البيض المسلوق، ويحاول كل منهم تكسير بيضة الآخر.