بالفيديو.. سيدة تلقن عشيقة زوجها درسا قاسيا في الشارع
لقنت امرأة صينية، عشيقة زوجها الشابة درسا قاسيا بعد أن اكتشفت خيانتهما لها.
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة اكتشاف المرأة خيانة زوجها لها مع فتاة شابة، حيث أمسكتها في الشارع وانهالت عليها بالضرب وجرتها من شعرها وهي توبخها.
https://www.liveleak.com/view?t=suVAp_1528941686
alfahd42[ عدد التعليقات: 17577 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1662 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي اسمها معركة البيض المسلوق
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههاااي