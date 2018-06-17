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بالفيديو.. سيدة تلقن عشيقة زوجها درسا قاسيا في الشارع

بالفيديو.. سيدة تلقن عشيقة زوجها درسا قاسيا في الشارع
بكين(صدى):

لقنت امرأة صينية، عشيقة زوجها الشابة درسا قاسيا بعد أن اكتشفت خيانتهما لها.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة اكتشاف المرأة خيانة زوجها لها مع فتاة شابة، حيث أمسكتها في الشارع وانهالت عليها بالضرب وجرتها من شعرها وهي توبخها.

 

https://www.liveleak.com/view?t=suVAp_1528941686


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 17577 ] نشر منذ 2 ساعتين

احسن

[ عدد التعليقات: 1662 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي اسمها معركة البيض المسلوق

— ًًً..يادافع البلا … ًًً–

ههههههههههههههههههههاااي

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