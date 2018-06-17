بالفيديو.. سيدة تلقن عشيقة زوجها درسا قاسيا في الشارع

بكين(صدى):

لقنت امرأة صينية، عشيقة زوجها الشابة درسا قاسيا بعد أن اكتشفت خيانتهما لها.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة اكتشاف المرأة خيانة زوجها لها مع فتاة شابة، حيث أمسكتها في الشارع وانهالت عليها بالضرب وجرتها من شعرها وهي توبخها.

https://www.liveleak.com/view?t=suVAp_1528941686