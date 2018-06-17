قمع ” أرودغان ” .. تركيا تعتقل مرشحا بالانتخابات وتشكك في نزاهة التقارير الدولية

أنقرة(صدى):

كلما اقترب موعد الانتخابات التركية المقرر إجراؤها في الـ24 من يونيو الجاري، عمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تزويد عملياته القمعية في البلاد والتشكيك في التقارير الدولية الخاصة بها.

ويبدو أن ” أردوغان ” يخشى من الشعب التركي لأمر ما خاطئ يحدث في البلاد، وتشكيكه في التقارير الدولية التي تتطرق للأوضاع التركية يؤكد هذا الأمر.

واعتقلت الشرطة التركية، أمس السبت، 19 شخصًا على خلفية اشتباكات دامية اندلعت خلال زيارة لنائب من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، لبلدة كردية على الحدود مع سوريا، في إطار حملة انتخابات 24 يونيو الجاري.

وأوقفت الشرطة هؤلاء الأشخاص وهم من بينهم مرشح من حزب الشعب الديمقراطي المقرب من الأكراد والمعارض لأردوغان.

وفي سياق آخر، فقد صدر تقرير عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أشار إلى أن العملية الانتخابية في تركيا لا تسير وفق ما يجب أن تكون عليه الاستحقاقات الديمقراطية.

وبدلًا من أن تأخذ السلطات التركية بأهمية وواقعية التقرير، عمدت إلى التشكيك فيه والإشارة بأصابع الاتهام إلى الآخرين بالكيدية والمؤامرة ضد تركيا، حيث يشيرون إلى أن هناك أجواء تسود من عدم التكافؤ في الفرص بين المتنافسين في الانتخابات التركية.

كما ترفض السلطات التركية، احتجاج بعض المراقبين الدوليين على دعوات وزارة الخارجية التركية للبعثات الدولية إلى التزام الحيادية والموضوعية، معتبرة إياه يندرج في سياق تقييد عملها وحركتها، وتوجيهها إلى الوجهة التي تريدها الحكومة.

يذكر أنه يتنافس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو الجاري، كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن حزب العدالة والتنمية، ومحرم إينجه، عن حزب الشعب الجمهوري، وميرال أكشينار عن الحزب الصالح، وصلاح الدين دميرطاش، عن حزب الشعوب الديمقراطي، وتمل كرم الله أوغلو، عن حزب السعادة، ودوغو برينجك عن حزب الوطن.