” لوكا ” يحصل علي أفضل لاعب في لقاء كرواتيا ونيجيريا

نواف السالم(صدى):

حصل اللاعب الكرواتي ” لوكا مودريتش ” على لقب أفضل لاعب في اللقاء الذى جمع بين منتخب بلاده ونظيره النيجيري، ضمن الجولة الأولي لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم، وإنطلقت المبارة اليوم السبت، على ملعب ستاد كالينينغراد بالعاصمة الروسية ” موسكو ” .

وجاء ذلك عقب تسجيل ” لوكا ” أول هدف في المباراة الرابعة له في كأس العالم.

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها كرواتيا بالمباراة الافتتاحية لهم في كأس العالم منذ عام 1998، حينها وصلوا إلى نصف النهائي وانهوا البطولة في المركز الثالث.