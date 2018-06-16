لأول مرة بعد إصابته ” صلاح ” يشارك المنتخب المصري تدريباته

نواف السالم(صدى):

شارك اللاعب الدولي ” محمد صلاح ” نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ” ليفربول ” الإنجليزي، اليوم السبت، لأول مرة في تدريبات المنتخب المصري لكرة القدم، عقب إصابته أثناء مباراة فريقه مع الريال الأسباني بنهائي بطولة الشامبيونز ليج والتي فاز بها الأخير في مايو الماضي.

و‏من المقرر أن يلتقي ” المنتخب المصري ” ، الثلاثاء المقبل مع نظيره الروسي على ملعب سان بطرسبرج أرينا، في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

بينما يواجه المنتخب الوطني نظيره المصري الإثنين ما بعد المقبل في آخر مبارياته في المجموعة.

وشارك صلاح في التدريب كاملًا وظهر نجم ‏ليفربول بمستوى رائع للغاية وسجل هدفًا في التدريب ليثبت جاهزيته لخوض مباراة روسيا المقبلة.

والجدير بالذكر غاب ” صلاح ” عن مباراة أوروجواي في بداية مباريات الفراعنة بكأس العالم بسبب خشية الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب، من تجدد إصابة اللاعب.