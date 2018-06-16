بولسن أفضل لاعب في مباراة الدنمارك وبيرو

طلال الغامدي(صدى):

نجح اللاعب الدنماركي يوسف بولسن، في اقتناص جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام بيرو، التي أقيمت، اليوم السبت، بمدينة ” سارنسك ” الروسية، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018.

وتمكنت الدنمارك من تحقيق فوزا ثمينا على بيرو بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولةالأولى من المجموعة الثالثة، لمونديال روسيا.

ويُذكر أن اللاعب يوسف بولسن تُوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل هدف الدنمارك الوحيد في الدقيقة 59، وحصد لمنتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة، في بداية مشوارها في المونديال.