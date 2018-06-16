السفارة السعودية لدى روسيا: لا مصابين سعوديين في حادثة الدهس

موسكو(صدى):

أعلنت السفارة السعودية لدى روسيا، أنه لا مصابين سعوديين في حادثة الدهس التي وقعت مساء اليوم السبت في موسكو.

وصرح مسؤول روسي: إن حادثة الدهس في موسكو قد تكون ناتجة عن فقدان السائق السيطرة على مركبته .

ومن جانبهم، أفاد شهود عيان أن الإصابات في حادثة الدهس معظمها لمشجعي منتخب المكسيك، وأن سائق السيارة التي صدمت الحشد هرب، ولكن الشرطة ألقت القبض عليه.

وفي سياق متصل، لفتت الشرطة الروسية إلى أن سائق السيارة التي صدمت الحشد قال: إنه لم يتعمد ذلك . وجدير بالذكر أن 7 مصابين سقطوا جراء الحادث حتى الآن .