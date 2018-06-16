عادل إمام يكشف قاتل ” مريم رياض “

أماني الغامدي(صدى):

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل ” عوالم خفية ” ، بطولة النجم عادل إمام ، أحداث مشوقة حيث تم القبض على قاتل مريم رياض .

حيث اكتشف هلال كامل ” عادل إمام ” أن فاروق الفيشاوى هو السبب في قتل ” مريم رياض ” بعدما قامت بامتلاك عدد كبير من المعلومات، واستخدم أحمد صلاح حسنى ظابط الشرطة السابق لقتلها في بيتها، وتم القبض عليهم والتحقيق معهم.

وخلال الحلقة فاق الشاب خالد أنور حفيد عادل إمام من الغيبوبة التي أصابته منذ أكثر من حلقة، واحتفل بخروجه عادل إمام وبشرى وباقى أفراد عائلته.

كما كتب الزعيم عدد من المذكرات التي تضم فريق العمل الذي عمل معه لكشف التحقيقات وتحليل كل شخص منهم، كما قام خالد عليش بالزواج من هند عبد الحليم.

وظهرت في نهاية الحلقة النجمة يسرا بشخصيتها الحقيقية طالبة من الزعيم كتابة مذكراتها ليمزح معها على طريقة أفلامهما القديمة ليختتم بها المسلسل.