الفيفا تكشف أسباب المقاعد الخالية في مبارة مصر وأوروجواي

طلال الغامدي(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم السبت، عن أسباب المقاعد الخالية، التي تعدت خمسة آلاف مقعد، في مباراة المنتخب المصري ونظيره الأورجواياني كانت بسبب عدم ظهور حاملي التذاكر، حيث أثارت المقاعد الخالية حالة من الدهشة في المباراة .

وأوضحت ” الفيفا ” إن عدد الحضور الرسمي لهذه المباراة كان 105ر27 متفرج، من أصل 278ر32 تذكرة بيعت بالفعل للمباراة في الملعب الذي يتسع إلى 061ر33 مقعدا.

وحمَل الفيفا المسؤولية لعدم الحضور على أصحاب التذاكر وذكر ” لم تكن هناك أية مشكلات متعلقة بإجراءات تسليم التذاكر من قبل الفيفا ” .

وصرح فياشيسلاف كولوسكوف الرئيس الشرفي للاتحاد الروسي لكرة القدم الحضور بأنه ” ليس سيئا ” لأن المنتخبين لا يفضلهما العديد من الجماهير الروسية.

بينما قال ليونيد رابوبورت وزير الرياضة في المنطقة، إن نصف المدرج الخالي لم يكن جيدا وأضاف : ” بالطبع لا نريد أن يتكرر هذا في المباريات المقبلة ” .