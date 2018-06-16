بالفيديو.. مقتل أكثر من 400 حوثي خلال 72 ساعة

فهمي محمد(صدى):

بثت قناة ” الإخبارية ” ، اليوم السبت، تقرير تلفزيوني يوضح الخسائر التى تكبدتها ميليشا الحوثي في منطقة الحديدة باليمن.

وأوضح ” التقرير ” ، بتمكن قوات الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي من تحرير مطار وميناء ” الحديدة ” .

وأسفرت الغارات الجوية لقوات التحالف العربي، عن قتل أكثر من 30 إرهابي، كما أكدت مصادر طبية يمنية عن مصرع ما يقرب من 400 حوثي خلال 72 ساعة الماضية.