جاكوار لاند روفر تطلق خدمة اشتراك شهري لسياراتها بالمملكة المتحدة

واشنطن(صدى):

انضمت جاكوار لاند روفر رسميا إلى صانعات السيارات الفاخرة الذين يقدمون خدمات اشتراك شهري لاستخدام سياراتهم، حيث أعلنت رسميا عن خدمة كاربي بالمملكة المتحدة.

تم تقديمها للمقيمين في المملكة المتحدة والذين يقضون ساعات طويلة بالقيادة في ازدحاماتها المرورية ولا يريدون التزاما بعقود التقسيط طويلة الأجل، وخدمة الاشتراك هي برنامج يسمح للمستخدم بالحصول على موديل لاند روفر أو جاكوار جديدة كل عام.

مثل أي خدمة اشتراك للسيارات، توفّر كاربي السيارة وتغطي التأمين والصيانة والمساعدة على الطريق وكذلك البنزين حيث لن تدفع أي تكاليف للوقود.

مجموعة سيارات مختلفة سيتم توفيرها والأقل تكلفة بينهم هي جاكوار E-Pace وتكلف 910 إسترليني (4,575 ريال) شهريا، كروس أوفر صغيرة مثل رنج روفر إيفوك تكلف 980 إسترليني (4,925 ريال) ولاند روفر ديسكفري سبورت 1,130 إسترليني (5,680 ريال).

لن يتم توفير سوى سيارتي سيدان عبر الخدمة وهما جاكوار XE والتي تكلف 1,200 إسترليني (6,030) شهريا، في حين تزيد التكلفة 25 إسترليني (125 ريال) بجاكوار XF.

رنج روفر فيلار تكلف 1,255 إسترليني (6,300 ريال)، جاكوار F-Pace ترتفع إلى 1,325 إسترليني (6,660 ريال)، لاند روفر ديسكفري 1,550 إسترليني (7,800 ريال)، رنج روفر سبورت 1,870 إسترليني (9,400 ريال).

الجدير بالذكر أن خدمة كاربي مرجح جدا إطلاقها في عدة أسواق أخرى، لكن للوقت الحالي جاكوار لاند روفر تقول أنها ستجمع البيانات من المشتركين وتدرس ردود الفعل.