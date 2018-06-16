بالفيديو.. آلاف اليرقات تحول شجرة إلى شرنقة حريرية عملاقة

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مذهل لآلاف اليرقات وهي تنسج خيوطها الحريرية البيضاء حول شجرة كبيرة في قرية كيلنسي الصغيرة بالقرب من مدينة نورث يوركشاير البريطانية.

وأظهر الفيديو ، شجرة مغطاة بآلاف اليرقات التي نسجت شرنقة ضخمة حولها ، وعلق ناشر الفيديو ، إن الشجرة كانت تبدو وكأنها تتحرك بسبب وجود الآلاف من اليرقات حولها.

وأضاف ، كان منظراً غريباً بالفعل، ظننت بأني أشاهد مقطعاً من مقاطع أفلام الرعب .

يذكر أن اليرقات غالباً ما تبني شرانق حريرية ضخمة حول مصادر غذائها، وعادة ما يستغرق بناء مثل هذه الشرانق عدة أيام ، حيث تعمل هذه الشرانق على توفير مظلة لحماية اليرقات من الحشرات والحيوانات المفترسة أثناء فترة تطورها .