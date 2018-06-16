” مارسيلو ” يقود السامبا غدًا أمام سويسرا

طلال الغامدي(صدى):

أعلن مدرب المنتخب البرازيلي ” تيتي ” ، عن إختيار النجم ” مارسيلو ” مدافع ريال مدريد الإسبانى، لحمل شارة قيادة السامبا، أمام سويسرا فى أولى مباريات البرازيل بنهائيات كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا، المحدد لها غدًا الأحد.

وأكدت إحدى وسائل الإعلام البرازيلية، أن النجم مارسيلو سيحمل شارة قيادة المنتخب البرازيلى أمام المنتخب ” السويسري ” ، غدًا الأحد، فى أولى مباريات البرازيل بدور المجموعات بنهائيات كأس العالم.

ويلعب المنتخب ” البرازيلى ” فى المجموعة الخامسة بنهائيات كأس العالم المقام في روسيا، والتى تضم كلًا من ” سويسرا، كوستاريكا، صربيا ” .